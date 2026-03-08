野球のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で、日本代表「侍ジャパン」は８日の１次ラウンドＣ組でオーストラリアを４−３で破り、Ｃ組を１位通過で、アメリカで行われる準々決勝への進出を決めた。日本は１次ラウンドで３戦全勝、オーストラリアは２勝１敗となった。仮にオーストラリアが９日の韓国戦に勝ち、日本が１０日のチェコ戦に敗れて両チームが３勝１敗で並んだ場合、直接対決で勝っている日本の順位が上と