アーセナルは7日、FAカップ5回戦（ラウンド16）でマンスフィールド・タウンと対戦し、2−1で勝利した。同試合にスタメン出場した“とある選手”にまつわる不敗神話が話題となっている。リーグ1（イングランド3部リーグ）に在籍するマンスフィールド・タウンの本拠地に乗り込んだゲームは、スコアレスの時間が長く続いたが、前半終盤の41分にイングランド代表FWノニ・マドゥエケが狙い澄ました左足シュートを突き刺して先手を取