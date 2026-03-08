津波の流木などから作った「津波バイオリン」を奏でる式町さん＝８日、鎌倉市山ノ内の建長寺東京電力福島第１原発事故の被災者を支援するチャリティーコンサートが８日、建長寺（鎌倉市山ノ内）で行われた。脳性まひのバイオリニスト式町水晶さん（２９）が津波で流された家具などから作られた「津波バイオリン」を手に音色を奏でた。製作者から貴重な１本を借り受け、１３年弾き続けてきた式町さんは「演奏できる限り、人々を癒