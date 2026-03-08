◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本4-3オーストラリア(8日、東京ドーム)日本代表・侍ジャパンの大勢投手が9回に2点を奪われました。4-1とリードして迎えた9回、大勢投手がマウンドに上がると1アウト後、4番・ホール選手にライトへソロホームランを浴び2点差、その後2アウトとしますが今度は6番・ウィングローブ選手にレフトへ運ばれ、ソロホームランで1点差とされました。大勢投手は続く打者をサードゴロ