◇第6回WBC1次ラウンドC組日本4ー3オーストラリア（2026年3月8日東京D）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は8日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、大会連覇を狙いすでに準々決勝進出を決めている日本代表「侍ジャパン」は3戦目でオーストラリアと対戦。4―1と3点リードで迎えた9回に大勢投手（26＝巨人）が登板し、2本のソロを浴びながらもリードを守り抜いた。0―1の7回に飛び出した吉田正尚の逆転2