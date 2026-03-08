大友康平（70）率いるロックバンド「HOUNDDOG」が7、8の両日、東京・日本青年館でライブを行った。大友の70歳を記念した全国ツアーが開幕した。「ロックンロールは続いていく」という力強いサブタイトルが冠された本ツアーの幕開けは、まさにその言葉を体現するような熱気と興奮に満ちた伝説的な夜となった。会場は開演前から熱気に包まれ、長年の歩みを支え続けてきた往年の熱狂的なファンのみならず、初参戦の若い観客の姿