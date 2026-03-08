◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本 4-3 オーストラリア(8日、東京ドーム)野球日本代表・侍ジャパンがオーストラリアに逆転勝利し3連勝。プールC首位通過を決めました。この試合までともに2勝を挙げていたオーストラリアとの試合に臨んだ日本。勝った方がプールC首位通過となる一戦、井端弘和監督は昨季MLBで10勝をあげた菅野智之投手を先発マウンドに送りました。菅野投手は初回にピンチを迎えましたが無