【AFC女子アジアカップ2026】インド女子代表 0−11 日本女子代表（日本時間3月7日／パース・レクタンギュラー・スタジアム）【映像】「豪快ダイビングヘッド」炸裂の瞬間なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）のFW植木理子が、途中出場からわずか20分間でハットトリックを達成する大暴れ。3点目は代名詞とも言える豪快なダイビングヘッドが炸裂し、世間からの注目を集めていた野球の「WBC（ワールド・ベースボール・クラシッ