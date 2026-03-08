◇第6回WBC1次ラウンドC組オーストラリア3ー4日本（2026年3月8日東京D）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組で、オーストラリアはすでに準々決勝進出を決めている日本を相手に3―4で逆転負け。6回に足を使って先制したがリリーフ陣がリードを守れなかった。台湾、チェコに2連勝して迎えた日本との全勝対決。過去に中日で「ディンゴ」の登録名でプレーしたデービッド・ニルソン監督は6日のチェコ戦