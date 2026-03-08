【狩野亮の目】ミラノ・コルティナパラリンピックは第２日の７日、アルペンスキー男子滑降（座位）で、鈴木猛史（カヤバ）が６位入賞を果たした。前回北京大会で銅メダルを獲得した森井大輝（トヨタ自動車）は途中棄権。同男子滑走（立位）の小池岳太（ＪＴＢコミュニケーションデザイン）は１５位。一つのミスで大クラッシュ７日の滑降は各選手が苦戦していた。男子座位で６位に入った鈴木猛史（カヤバ）はあの難しいコースに