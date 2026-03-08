あさって（10日）、東京大空襲から81年を迎えるのに先立ち、東京・墨田区で空襲体験者によるトークイベントが開かれました。東京大空襲体験者日江井榮二郎さん（94）「風が非常にすごいので、前かがみにしないと歩けないぐらいでした。それから空を見ると、もう煙とそれから赤い炎。B29が遊んでるかのように、あっち行ったりこっち行ったりしておりまして」3月10日に東京大空襲から81年を迎えるのに先立ち、きょう（8日）午後、