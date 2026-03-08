大学入試の変化がメディアで大きく報じられるなか、いま「進学先の確保」ができる大学付属校の人気が高まっています。なかでも、東京都世田谷区の日本学園中学校・高等学校が「明治大学付属世田谷中学校・高等学校」となり、中学入試の偏差値が約40から60オーバーへ急上昇したニュースは大きな話題となりました。【全10位までの結果】優秀な学生が多いと思う「関東の進学校」ランキング付属校バブルを加速させる大学側の裏事情明治