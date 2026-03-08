日用品から趣味のアイテムまで、今やスマートフォン1つで何でも手に入る時代。多くのECサイトが独自のアプリを展開するなか、ポイント還元や配送スピードなど、私たちが最も重視し、愛用しているのはどのアプリなのでしょうか。今回はAll About編集部が2026年1月19日に実施したアンケートから、「好き＆よく使うショッピングアプリ」の結果を紹介しつつ、スマホやタブレットの活用術に精通するインターネットガイドのばんかさんが