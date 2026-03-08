タレントの板野友美さんは3月8日、自身のInstagramを更新。愛車のレンジローバーを披露しました。【写真】板野友美、愛車とのショット！「映画に出てくる人じゃないかぁーー」板野さんは「新車 と載せるはずだったのにだいぶ経ってしまい 半年前の時差投稿‎ꜝ RANGE ROVER イヴォーク」と、15枚の写真を投稿。半年前に新車で購入したという愛車・レンジローバーとのショットを披露しています。板野さんは「ホイールも