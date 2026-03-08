第6回WBC・1次リーグC組○ 侍ジャパン 4 − 3 豪州 ●＜3月8日東京ドーム＞野球日本代表・侍ジャパンは8日、天覧試合となったWBC・1次リーグC組第3戦の豪州戦に逆転勝利。これで初戦から負けなしの3連勝となり、C組1位突破を決めた。侍ジャパン打線は豪州投手陣の前に沈黙。6回表には守備が乱れ今大会初の先制を許した。それでも、嫌なムードを4番のバットが振り払った。0−1で迎えた7回裏、二死一塁で4番・吉田正尚（レッド