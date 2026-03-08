「1番・指名打者」で先発出場…第1・2打席は凡退■日本 ー 豪州（8日・東京ドーム）野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手（ドジャース）は8日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組の豪州戦に「1番・指名打者」で先発出場。8回の好機で申告敬遠となり、場内は大ブーイングが起きた。大谷はチャイニーズ・タイペイ戦で先制のグランドスラムを放ち、前日の韓国戦では3回に同点弾を叩き込むなど、8打席