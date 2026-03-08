ケネディのスライダーを右翼席に運んだ■日本 ー 豪州（8日・東京ドーム）野球日本代表「侍ジャパン」の吉田正尚外野手（レッドソックス）は8日、東京ドームで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次リーグC組の豪州戦に「4番・左翼」で先発出場。7回に逆転2ランを放った。その直後、被弾左腕は目も虚ろで悔しさを滲ませた。頼りになる男だ。侍ジャパンは何度も好機を作りながら、ミスやあと一本が出ずに6回