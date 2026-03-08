マイナビは2026年2月19日、2025年に転職した全国の40・50代正社員や、企業で中途採用業務を担当する人事担当者を対象にした「ミドルシニアの希望退職に関する意識調査」の結果を発表した。希望退職、「メリット多い」は48.2％調査の中で、2025年に転職した40・50代の正社員に、「希望退職」について「自分にとってメリットの方が多いと思うか」と聞くと、「とてもそう思う（13.0％）」と「まあそう思う（35.2％）」の合計で48.2％