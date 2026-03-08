◇第6回WBC1次ラウンドC組日本ーオーストラリア（2026年3月8日東京D）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は8日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、大会連覇を狙い、すでに準々決勝進出を決めている日本代表「侍ジャパン」は3戦目で豪州と対戦。ベンチスタートだった森下翔太外野手（25＝阪神）は4―1の8回1死満塁から3番・近藤の代打で登場した。この回に2点を上げ、さらなる追加点が期待される場面で、勝負