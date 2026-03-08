◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本４―３オーストラリア（８日・東京ドーム）日本がオーストラリアに逆転勝利して、初戦から３連勝でＣ組１位での１次ラウンド突破を決めた。１点を追う７回、４番の吉田正尚外野手が決勝の２号逆転２ランを放った。デーゲームで台湾が韓国を破ったためＣ組２位以内が確定し、６大会連続の８強進出を決めた日本。１位突破のかかったオーストラリア戦に先発した菅野は、４回５０球を投げて４安打