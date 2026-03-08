岩手競馬から３月８日にデビューした新人女性ジョッキーの斉藤友香（ともか）騎手＝斉藤雄一厩舎＝が水沢競馬２Ｒ・Ｃ２十組（ダート１３００メートル）で騎乗した５番人気のハッピーグローリー（牝４歳、岩手・斉藤雄一厩舎、父エスポワールシチー）で逃げ切り、初騎乗初勝利を達成。父の斉藤調教師とのコンビで、うれしい初陣Ｖとなった。同騎手は岩手県盛岡市出身。厩務員として齋藤雄一厩舎に所属しながら、ホッカイドウ競