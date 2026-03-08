◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本―オーストラリア（８日・東京ドーム）侍ジャパンのロッテ・種市篤暉投手（２７）が２ー１と１点をリードした８回から２番手の西武・隅田知一郎に代わり３番で登板。１回を無安打無失点２奪三振。最速は１５４キロを計測し、２日連続で三者凡退に抑える好投を見せた。先頭のケネリーを３球で空振り三振、続くバザナを遊ゴロ、続くミードを１５４キロで空振り三振にしとめ、わずか１１球で打者