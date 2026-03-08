◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本―オーストラリア（８日・東京ドーム）侍ジャパン・周東佑京外野手（ソフトバンク）が２戦連続の盗塁に成功した。１点リードの８回先頭で四球を選んで出塁した村上の代走として登場。次打者の牧の打席で、カウント０―２からの３球目で完璧なスタートを切り二盗を決めると、場内からは割れんばかりの歓声が巻き起こった。１死一、三塁となってから、代打・佐藤の適時打で本塁に生還した。周