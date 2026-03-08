◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本―オーストラリア（８日・東京ドーム）侍ジャパンの吉田正尚外野手が０−１の６回２死一塁で右中間へ豪快な２ランを放って逆転に成功した。また、ＷＢＣでは前回大会も２本塁打を放っており、通算４本目。今大会開始前の時点でＷＢＣでの日本人最多本塁打は多村、中田、筒香の３本。前日７日終了時点で大谷も３本だったが、吉田は日本人最多４発目となった。７日の韓国戦では３回に貴重な追加