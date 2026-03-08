◆春季教育リーグ巨人１―１楽天（８日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の小林誠司捕手がジャイアンツスタジアムで初登板の新人２投手を好リードした。５回の守備から途中出場。８回から３番手で登板した育成４位・河野とバッテリーを組むと、楽天打線を遊ゴロ、遊ゴロ、空振り三振と３者凡退に封じた。９回からは４番手で登板した育成１位・冨重とバッテリーを組み、一邪飛、空振り三振、空振り三振とまたも３者凡退に