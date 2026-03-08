「スプリングＳ・Ｇ２」（１５日、中山）素質馬がそろった一戦。その中でも注目はアスクエジンバラだ。京都２歳Ｓで１０番人気ながら１馬身差の２着に好走すると、続くホープフルＳは早めのスパートから３着に食い込み、再び低評価（９番人気）を覆す走りで確かな実力を証明してみせた。福永師は「いい動きで落ち着きもあります」と１週前追い切りの内容を評価。始動戦から力を出せる仕上がりだ。無傷２連勝中のクレパスキュ