「金鯱賞・Ｇ２」（３月１５日、中京）クイーンズウォークが連覇を狙う。昨年は好位から鮮やかな差し切りで重賞３勝目をゲット。その勢いのまま臨んだヴィクトリアＭでは、非凡な豪脚で同期の桜花賞馬と首差の接戦を演じ、Ｇ１級の素質を証明してみせた。しかし、次戦の新潟記念でまさかの事態。返し馬での転倒↓放馬で競走除外と涙をのんだ。汚名返上をすべく臨んだ前走の天皇賞・秋は９着に終わったが、勝ったマスカレードボ