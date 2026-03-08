◇第6回WBC1次ラウンドC組日本ーオーストラリア（2026年3月8日東京D）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は8日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、大会連覇を狙いすでに準々決勝進出を決めている日本代表「侍ジャパン」は3戦目でオーストラリアと対戦。1点を追う7回に吉田正尚外野手（32）が逆転2ランを放った。終盤を迎え1点を追う“予想外”の展開に沈黙していたスタンドが大歓声に包まれた。2死一塁