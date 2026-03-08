野球・ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）１次ラウンドＣ組（８日・東京ドーム＝読売新聞社など主催）――準々決勝進出を決めた日本代表「侍ジャパン」は、第３戦で豪州と対戦した。台湾は延長タイブレイクの末、韓国に勝利した。日本は１０日、チェコとの１次ラウンド最終戦に臨む。懐かしのユニホームで登場第１、２回大会の最優秀選手（ＭＶＰ）だった松坂大輔さん（４５）が始球式に登場した。第２回大会の代表