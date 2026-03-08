元日本代表FW大久保嘉人氏が8日に自身のYouTubeチャンネル『おおくぼ家のまんま』を更新し、9月からスペイン・バルセロナで『Sol Naciente(ソルナシエンテ)』というチームを立ち上げると発表した。ソルナシエンテはスペイン語で「朝日、日の出」を意味し、「日出ずる国(日本)」を指す表現としても用いられる。カテゴリーはカタルーニャ州4部からスタート。ラ・リーガ(スペイン1部)から数えて10部に相当する。大久保氏は「だ