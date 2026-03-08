鹿島アントラーズに所属する元日本代表MF柴崎岳の妻で女優の真野恵里菜さんが7日、自身のX(@erina_mano)で子どもとの現地観戦を報告した。鹿島は同日にホームで開催されたJ1百年構想リーグEAST第5節で東京ヴェルディと対戦し、柴崎の先制アシストなどで2-0の勝利。この試合では場内4Fコンコースでカプセルトイの販売とぬいぐるみくじが行われていた。真野さんは「ぬいぐるみくじを引きたくていつもよりだいぶ早くスタジアム