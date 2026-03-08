野球の世界一決定戦「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」日本代表の吉田正尚投手は8日、東京ドームでの豪州代表戦に「4番左翼」で先発出場。劣勢の終盤7回裏に2試合連続となる逆転2ランを放った。 ■劣勢の試合終盤、値千金の一発 前日の試合では、追加点を呼び込むアーチで打線をけん引した吉田。プールCの1位通過をかけた豪州代表戦でも、値千金の一打を記録した。侍ジャパン1