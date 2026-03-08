山口県議会柳井市選挙区の補欠選挙は８日投開票が行われ、元柳井市職員の山縣孝司氏（52）が初当選しました。山縣氏は柳井市出身の52歳。日本体育大学大学院修了後当時の大畠町役場に入庁。合併後の柳井市役所では、総務課課長補佐などを務め、2月6日付で退職しました。職員として働く中で「これまでとは違う立場で市民の役に立ちたい」と思うようになり出馬を決意。地域の産業力の強化や教育環境の充実、地域の医療体制の維持確保