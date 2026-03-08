大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の第16節が5日（木）から8日（日）にかけて行われた。 平日のナイターゲームとして実施された大阪ダービーで、日本製鉄堺ブレイザーズとサントリーサンバーズ大阪が戦った。結果は日鉄堺BZの連日ストレート勝利に。粘り強い繋ぎや相手を崩すサーブで終始、主導権を握り続けた。日鉄堺BZはチャンピオンシップ（CS）進出圏