ボートレース大村の開設73周年記念「G1海の王者決定戦」が、8日に開幕した。連勝発進で存在感を見せつけた。木下翔太（34＝大阪）は初日4Rでは5コースからシャープに捲り差し。道中は今垣光太郎に競り勝って白星を挙げると、後半9Rの1号艇もしっかりと押し切って人気に応えた。「連勝はやり過ぎですね（笑い）。だいぶ軽快で、後半の方が感じは良かった。乗りやすくて、ターン回りがスムーズ。直線も人並みに行っている。