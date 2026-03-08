俳優の新川優愛（32）が、理想通りにはいかなかった「無痛分娩」の衝撃的な舞台裏と、壮絶な出産の瞬間を赤裸々に語った。【映像】「私に似ている」新川優愛の子供の写真3月8日に放送されたABEMA『秘密のママ園』のスタジオトークにて、1歳児の母である新川は、当時の出産エピソードに言及。「めちゃくちゃ痛かったし、めちゃくちゃ苦しかった」と振り返り、スタジオのママたちを驚かせた。当初、痛みを和らげる「無痛分娩」