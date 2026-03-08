◇第6回WBC1次ラウンドC組日本ーオーストラリア（2026年3月8日東京D）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は8日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、大会連覇を狙いすでに準々決勝進出を決めている日本代表「侍ジャパン」は3戦目で豪州と対戦。ベンチスタートだった佐藤輝明外野手（26）が代打で価値ある適時打を放った。佐藤輝は8回1死一、三塁で代打として起用され、右腕・ハンプトンのツーシームを捉えて左