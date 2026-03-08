中東情勢の悪化を受け、政府手配の民間チャーター機でオマーンから成田空港に到着した人たち＝8日午後8時1分中東情勢の悪化を受け、民間チャーター機でイランに近いアラブ首長国連邦（UAE）やオマーンから逃れてきた邦人らは8日午後8時ごろ、成田空港第1ターミナルの到着エリアに続々と姿を見せた。ミサイルの音や繰り返されるアラートにおびえた人も。「家族に早く顔を見せたい」「今はゆっくり休みたい」と安堵の表情を浮かべ