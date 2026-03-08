８日に東京ドームで行われているワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の１次ラウンドＣ組、日本―豪州で「侍ジャパン」の４番吉田正尚（レッドソックス）が逆転２ランを放った。豪州の投手陣に六回まで打線が沈黙し、劣勢に立たされていたが、前回大会で１３打点の１大会最多打点記録を更新した左打者が一振りで試合をひっくりかえした。（デジタル編集部）１点を追う七回二死一塁で打席に立った。この回は先頭の大谷