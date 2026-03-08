◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本―オーストラリア（８日・東京ドーム）侍ジャパンの大谷翔平投手（３１）＝ドジャース＝が８日、ＷＢＣ１次ラウンド３戦目となるオーストラリア戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。２点リードの８回１死二、三塁で迎えた第５打席は申告敬遠。前日の韓国戦に続いて勝負を避けられ、球場は大ブーイングで騒然とした雰囲気になった。続く２番・鈴木誠也（カブス）の押し出し四球で日本はリードを３点に