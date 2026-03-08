◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本―オーストラリア（８日・東京ドーム）侍ジャパンの阪神・佐藤輝明内野手が代打でＷＢＣ初打点をマークした。１点リードの８回１死一、三塁から代打で登場。左翼線への適時二塁打を放った。佐藤輝は２月２２日の壮行試合・ソフトバンク戦（ひなたサンマリン）で３安打５打点。同２７日の同中日戦（バンテリンＤ）では初回に自身侍１号となる３ランを放っていた。２４年オフに将来的なメジャ