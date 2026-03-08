◆バレーボール大同生命ＳＶリーグ（８日、兵庫県姫路市のヴィクトリーナ・ウインク体育館など）女子の姫路が岡山を３―０で下して２５勝１１敗とし、上位８チームによるプレーオフ進出を決めた。首位のＮＥＣ川崎はＰＦＵを３―１で退けて３１勝目（５敗）を挙げた。男子は２位の大阪Ｂが東レ静岡に３―０で勝って２６勝６敗とした。