小倉 唯が、昨年10月〜11月にかけて開催した＜小倉 唯 LIVE TOUR 2025 「Love♡Ratory」＞のLIVE Blu-rayを5月27日（水）にリリースする。実験室・研究室をコンセプトに制作したアルバム『Labo-Ratory』とリンクし、＜かわいい＞を研究することをテーマに開催したライブツアーから、ファイナルのパシフィコ横浜公演の模様に加え、アフターパーティでの歌唱や多数の特典映像の収録が予定されているとのこと。また、購入者特典