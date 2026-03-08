WBC1次ラウンド・プールC日本―オーストラリア戦（東京ドーム）野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は8日、東京ドームで1次ラウンド・プールCの日本―オーストラリア（豪州）戦が行われた。1点を追う7回、「4番・左翼」の吉田正尚外野手（レッドソックス）が逆転2ラン。日本が敗れれば1次ラウンド敗退が決まる韓国のファンも歓喜の声をあげた。頼れる4番が一発で試合をひっくり返した。7回2死一塁から、内角低