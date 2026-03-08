◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本―オーストラリア（８日・東京ドーム）オーストラリアに先取点を奪われ、ＳＮＳ上では２２年前の悪夢を思い起こすファンが相次いだ。侍ジャパンは３連勝に向けて、同じく開幕２連勝のオーストラリアと対戦。５回までともに無得点だったが、２番手の隅田が６回１死二塁から右翼線二塁打を許してピンチを招くと、三盗を仕掛けられ、若月が三塁へ悪送球。ボールが外野を転々とする間に、先取点を献