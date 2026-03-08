元HKT48で女優の田中美久が“みくの日”でもある3月9日に3作目となる写真集「ぜんぶ、ほんと」（集英社）を発売する。2024年9月に発売した2nd写真集から約1年半、女優としてもタレントとしても地位を確立しつつある“令和のグラビアヴィーナス”の待望の新作となる。 【写真】横から見ると際立つ曲線すらりと伸びたスタイルも美しい ポルトガルのリスボンとシントラで撮影。先行公開されたショットはビーチで