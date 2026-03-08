ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」は次回３月１５日に第１０回「信長上洛」が放送される。８日の第９回ラストに次回予告が放送された。予告では「幕府の威光を世に知らしめるのです。足利義昭さまじゃ」と言っている明智光秀（要潤）が一瞬登場した。ネットでも話題となり「ん？今、要潤おった？」「キャナメ光秀が出るぞ」「ぐわーーーっ光秀」「クセ強そう」「めちゃくちゃ似合うな。光秀役！」「いい感じに神経質そう」「要
