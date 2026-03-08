俳優・吉永小百合（80）が8日、長崎県・五島列島の新上五島町で開催された映画『てっぺんの向こうにあなたがいる』に登壇した。【写真】吉永小百合、五島列島に登場映画館のない島が熱気に包まれる五島列島に自生する椿を活かした地域振興や環境保全、次世代育成に取り組む「五島の椿プロジェクト」の活動の一環として、吉永が主演を務めた映画の上映が決定。同作は、女性として世界で初めてエベレスト登頂を果たした登山