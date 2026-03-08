参政党の8日に党大会を開き、神谷宗幣代表は自民党が大勝した2月の衆院選を振り返り、党勢は「必ずまた盛り返せる」と話し、来年の統一地方選挙で500人の当選を目指す考えを示しました。参政党神谷宗幣代表「我々にちゃんと正義があれば、国民の声をしっかりと受けとめていれば、必ずまた我々に光が当たります」参政党は2月の衆院選で議席数を公示前の2から15に伸ばしたものの、目標の30議席には届かず、神谷代表は党大会で「今