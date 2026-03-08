クウェートでF-15Eが友軍誤射で撃墜何が起きた？3月2日、中東のクウェート領空でアメリカ空軍のF-15E「ストライクイーグル」3機が撃墜され、SNSでは爆発して墜落するF-15や、脱出したパイロットを映した動画が複数投稿されました。げ、撃墜されてる…これが、墜落するF-15Eです（動画）その後、アメリカ軍で中東地域を管轄する米中央軍（CENTCOM）が、今回のF-15E撃墜はクウェートの防空システムによる誤射で、パイロット6名（